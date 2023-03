Aurora Ramazzotti sta per partorire: il dettaglio notato dai fan sui social

Aurora Ramazzotti è quasi pronta per il parto. Ormai manca pochissimo e dopo le ultime foto del pancione postate da Michelle Hunziker, i fan non hanno potuto farsi sfuggire un dettagli importante.

Dietro ad Aurora ci sarebbero delle valigie. La figlia di Eros e Michelle dovrebbe infatti partorire settimana prossima. Che abbia deciso di farlo in Svizzera?

Sia sua mamma sia lei, infatti, sono nate in una clinica per vip, la Sant’Anna a Sorengo, poco lontano da Lugano. È probabile che Aurora Ramazzotti stia per essere ricoverata in ospedale.