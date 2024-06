Arianna Mihajlovic: “Volevo avere l’illusione di essere felice, era il modo per sentirmi viva”

Arianna Mihajlovic: “Volevo avere l’illusione di essere felice”

A poco più di un anno dalla morte del marito Sinisa Mihajlovic, Arianna ha rivelato di essersi mostrata sui social per quello che non era veramente.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, la moglie dell’ex calciatore e allenatore ha scritto: “Sono consapevole di aver utilizzato Instagram in questi ultimi anni in modo eccessivo quasi a voler avere l’illusione di essere felice…. una felicità che nella maggior parte dei casi non esisteva, È stato un modo per continuare a sentirmi viva e per nascondere la mia vera sofferenza che è’ stata davvero tanta ! Vi ringrazio per tutto l’affetto che mi avete dimostrato non giudicandomi e capendomi! Vi abbraccio virtualmente con tanto affetto”.

Non è chiaro se, con questo messaggio, Arianna Mihajlovic intenda prendersi un periodo di pausa dai social o se semplicemente cambierà il suo modo di mostrarsi o raccontarsi sul web.