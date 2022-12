La gaffe di Antonella Mosetti sul colonnello Giuliacci: “Poraccio è morto”

Gaffe di Antonella Mosetti nei confronti del colonnello Mario Giuliacci, il metereologo volto noto della tv.

Nel corso di una diretta Instagram avviata nel pomeriggio di domenica 18 dicembre, infatti, la showgirl ha risposto alle domande dei suoi follower.

Tra i vari commenti è spuntato quello del colonnello Mario Giuliacci che aveva scritto ad Antonella Mosetti per salutarla. L’ex volto di Non è la Rai, probabilmente per distrazione, ha risposto così: “Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, è morto adesso credo. Era vecchio”.

Poco dopo, però, lo stesso Giuliacci è nuovamente intervenuto nella diretta scrivendo: “Ma come morto? Sono io che scrivo qui”. Il colonnello, inoltre, ha postato l’emoticon delle corna come gesto di scaramanzia.

Inutile dire che lo scambio tra i due è immediatamente diventato virale sui social con il video e le foto della gaffe che presto sono iniziati a circolare su Twitter.