La cantante dallo sguardo angelico si mostra con un look provocante: la foto di Annalisa stupisce il pubblico

Annalisa Scarrone, la foto provocante su Instagram

Annalisa Scarrone, ex partecipante di Amici di Maria De Filippi e concorrente di Sanremo, ha lasciato i fan sbalorditi per l’ultima foto pubblicata su Instagram. Viso dolce e sguardo innocente, l’ultimo scatto di Annalisa sui social è provocante e aggressivo.

Il look sensuale è stato apprezzato dai follower: la foto Instagram ha superato i 90mila like. Nella didascalia dell’immagine, la cantante ha scritto: “La comodità prima di tutto”, facendo riferimento allo stivale nero con tacco vertiginoso che indossa. “E domani sono già due settimane di #VentoSullaLuna“, a proposito del nuovo singolo realizzato in collaborazione con RKomi.

