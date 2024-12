Da Max Biaggi a Fiorello, Anna Falchi si confessa: “Ho avuto tanti amori, ma nessuno mi ha baciato come lui”

Da Max Biaggi a Fiorello, Anna Falchi si confessa: “Ho avuto tanti amori”

Ospite di Storie di Donne al Bivio, in onda su Rai 2 nella serata di venerdì 27 dicembre, Anna Falchi ripercorre la sua vita professionale e privata.

Intervistata da La Repubblica, la conduttrice e attrice ha ripercorso i suoi amori a partire da Fiorello: “Il primo amore. Una grande passione ma difficile da vivere come personaggi pubblici”. Poi la relazione con Max Biaggi: “Con Max ci sentiamo, è una cara persona”.

L’interprete, poi, ricorda di quando recitò al fianco di Rupert Everett, che aveva fatto da poco coming out: “Ma come mi ha baciato lui, nessuno mai”.

La presentatrice, poi, rivela di essere sparita dalle scene dopo il matrimonio con il finanziere Stefano Ricucci: “Per via degli scandali seguiti all’arresto di Ricucci. La gente è vigliacca, ti lascia da sola. All’improvviso intorno a te c’è il vuoto. Non potevo permettermi di stare a casa, non ho ricevuto un euro di alimenti. Certo,fare uno dei cento reality che mi hanno offerto sarebbe stato più comodo, ma la mia vita è stata un reality: da Fiorello in poi, non ho più avuto privacy. Avevo già dato”.

Sugli amori recenti rivela: “L’unico flirt vero è stato Andrea Crippa. Esco con tantissimi uomini, l’ultimo è un amico della fidanzata di mio fratello: avevo i tacchi, mi ha sorretto tra i sampietrini. Ho rotto il mio guscio, ora che Alyssa è cresciuta vivo una nuova giovinezza”.

Anna Falchi, infine, rivela il suo “sogno proibito”: “Adesso il mio sogno nel cassetto è Ibrahimovic. Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza, e ha la mia stessa ironia. È l’unico che mi fa palpitare”.