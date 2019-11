Angelina Jolie, foto senza veli sulla copertina di Harper’s Bazaar

Angelina Jolie posa senza veli in una foto per la copertina di Harper’s Bazaar.

L’attrice, 44 anni, nell’istantanea è ritratta con un velo trasparente, che mette in risalto ancora di più il suo fisico invidiabile, nonostante l’età, le vicende personali e i problemi di salute avuti in passato.

L’ex moglie di Brad Pitt è stata scelta come testimonial dell’ultimo numero del 2019 della rivista, la cui uscita è prevista per dicembre.

Nel numero di Harper’s Bazaar, l’interprete racconta la sua carriera e la sua vita.

Dal rapporto con il suo ex marito, il collega Brad Pitt, a quello con i suoi sei figli sino al desiderio di lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi in Africa.

Pochi mesi fa un’altra attrice famosa, Demi Moore, aveva scelto di posare senza veli per la copertina di Harper’s Bazaar.