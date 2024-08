Andrea Giambruno e la vacanza in Puglia con Meloni e la figlia

Andrea Giambruno ha raggiunto Giorgia Meloni e la figlia Ginevra a Ceglie Messapica, in Puglia, dove la premier sta trascorrendo le ferie.

I due si sono riuniti per il bene della figlia, ma le parole di Giambruno, riportate dal settimanale Oggi, fanno ipotizzare anche un possibile riavvicinamento tra i due.

“Tutte le volte che sono con mia moglie e con mia figlia mi sento un uomo appagato. La felicità per me è condividere le piccole gioie di ogni giorno con le persone che amo” avrebbe dichiarato il giornalista.

Sul magazine si legge: “Questa reunion alla luce del sole è solo il primo passo mediatico per ‘abituare’ i cittadini a un ritorno di fiamma già, di fatto, avvenuto? O l’esempio di come due genitori possano affrontare con maturità e civiltà la loro separazione?”.

Alcuni dettagli, però, fanno pensare che i due non si siano affatto ricongiunti ma che, come detto in precedenza, abbiano deciso di trascorrere qualche giorno di ferie insieme per la figlia Ginevra.

Andrea Giambruno, infatti, non ha mai dormito nella masseria affittata dalla presidente del Consiglio ma in un bed & breakfast che si trovava nelle vicinanze.

Secondo il settimanale, il conduttore ogni giorno si recava in masseria intorno alle 9 di mattina per poi andarsene dopo cena.