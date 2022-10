Dopo il processo contro Johnny Depp e la bancarotta, Amber Heard si rifugia in Spagna in incognito

Dopo la bancarotta, Amber Heard si rifugia in Spagna in incognito

Amber Heard si sarebbe rifugiata in incognito in Spagna dopo il processo (perso) contro l’ex marito Johnny Depp e la successiva bancarotta.

L’attrice, che userebbe il falso nome di Martha Jane Cannary, si sarebbe trasferita con la figlia di un anno e mezzo a Costitx, un paesino vicino Maiorca.

L’interprete, secondo quanto sostiene la stampa spagnola, si troverebbe lì dall’inizio dell’estate. Non è chiaro se Amber Heard intenda trasferirsi in Spagna definitivamente anche se la notizia arriva dopo la vendita della sua casa di Yucca Valley, in California.

Lo scorso agosto, infatti, l’attrice ha dichiarato bancarotta, affermando di non essere in grado di pagare i 10 milioni di dollari di danni all’ex marito Johnny Depp così come stabilito dalla sentenza emessa dalla corte di Fairfax, in Virginia, che ha giudicato colpevole l’interprete di diffamazione nei confronti del suo ex consorte.

Nel frattempo, i legali di Amber Heard hanno presentato un nuovo ricorso sulla base del Primo Emendamento sulla libertà di espressione.