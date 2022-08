Amber Heard dichiara bancarotta e vende casa: non ha i soldi per risarcire l’ex marito Johnny Depp

Amber Heard dichiara bancarotta: non ha i soldi per risarcire Johnny Depp

Amber Heard avrebbe dichiarato bancarotta: l’attrice, infatti, non è in grado di pagare i 10 milioni di dollari di danni all’ex marito Johnny Depp così come stabilito dalla sentenza emessa dalla corte di Fairfax, in Virginia, che ha giudicato colpevole l’interprete di diffamazione nei confronti del suo ex consorte.

Amber Heard, inoltre, dovrebbe pagare una parcella assai salata al suo team legale, motivo per cui avrebbe anche messo in vendita la sua casa di Yucca Valley, in California.

L’attrice, secondo quanto dichiarato da alcuni media statunitensi, avrebbe dichiarato bancarotta il 21 luglio scorso.

“Amber Heard non è in grado di pagare” avevano affermato i legali dell’interprete subito dopo la sentenza, motivo per cui era stato annunciato un ricorso respinto successivamente dalla giudice Penney Azcarate. L’attrice, però, non si è arresa e ha presentato un nuovo ricorso sulla base del Primo Emendamento sulla libertà di espressione.

“Il verdetto parla da sé e il signor Depp crede che questo sia il momento per entrambe le parti di andare avanti con le loro vite e rimettersi in piedi – hanno replicato i legali di Johnny Depp – Ma se la signora Heard è determinata a continuare il tutto facendo appello al Primo Emendamento, il signor Depp presenterà un ricorso simultaneo per garantire che la Corte d’Appello consideri l’intero caso e tutte le questioni legali pertinenti”.