Alvaro Morata e la nuova vita da single a Milano: l’indiscrezione

La nuova vita da single di Alvaro Morata a Milano, città dove si è trasferito dopo il passaggio dall’Atletico Madrid al Milan, non procede a gonfie vele in seguito alla separazione da Alice Campello.

Lo rivela il settimanale Chi secondo cui il calciatore viene descritto con lo “sguardo cupo, atteggiamento sommesso e faccia pensierosa”.

Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, Morata attualmente vive in hotel: “Per ora vive da solo in hotel. Va da sè che non si tratta di una bettola, ma di un signor hotel a cinque stelle, dov’è stato ‘pizzicato’ nella hall, mentre girava in ciabatte. Accanto a lui, sempre, il fisioterapista personale che lo sta aiutando a recuperare dall’infortunio muscolare”.

L’attaccante rossonero è stato raggiunto anche dalla mamma Susana che di recente aveva parlato così del figlio: “Parlano male di mio figlio ingiustamente. Rispetto il fatto che non gli piaccia come calciatore, ma come persona non lo ammetto. Non conosco nessuno che non parli bene di Álvaro. Forse sembra arrogante. Non lo capiamo. Mi fa molto male e penso che sia molto ingiusto”.