Alice Campello: “L’amore con Morata c’è ancora. Ci serve distanza ma l’abbiamo detto troppo presto”

Poche ore dopo aver annunciato la separazione dal marito Alvaro Morata, Alice Campello è tornata sull’argomento con una storia pubblicata su Instagram che secondo alcuni commentatori lascia intendere che la rottura potrebbe non essere definitiva.

“Tutto l’amore che avete visto è vero ed esiste ancora ma in questo momento avevamo bisogno di distanza. Purtroppo stupidamente (e con molta immaturità) lo abbiamo detto prima del dovuto”, scrive l’influencer veneta, 29 anni, che comunque ha cancellato il cognome Morata dal suo profilo.

Nella sua storia, Campello rimarca più volte che dietro la decisione di separarsi non c’è stato nessun tradimento: “Non ci sono mai mai mai mai mai state terze persone e non sono mai esistite prove di queste speculazioni”, dice. “Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona”.

“Tutte le persone che capiscono la situazione e non giudicano”, aggiunge l’influencer. “Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali che ci hanno consumato (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell’Europeo e i giornali, milioni di situazioni personali)”.

“Se ci fossero terze persone – continua Campello su Instagram – non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui”.

Morata, prosegue la quasi ex moglie, “non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo. In una coppia possono esserci mille dinamiche diverse e non tutto deve essere raccontato o devono essere corna. Basta dire cazz… senza nessuna prova”.