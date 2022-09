Alex Nuccetelli piange per Totti a Domenica In: “È troppo buono”

Ieri a Domenica In uno dei temi affrontati da Mara Venier e i suoi ospiti è stato il caso Totti-Blasi. “Quando un matrimonio si rompe, la colpa è di tutti e tre”, la citazione è del direttore di Libero, Vittorio Feltri. “Pure quattro in questo caso”, dice la voce fuori campo di Alex Nuccetelli, l’amico di Francesco Totti che ultimamente lo rappresenta in diversi programmi tv e non solo. Difende l’amico, si schiera. Piange. Sì piange quando Zia Mara manda sullo schermo le immagini dell’addio di Totti all’Olimpico. Grosse gocce gli rigano il volto in diretta, scorrendo fino alle braccia incrociate. Che a leggere i segni dei gesti indicano una posizione difensiva. Un riccio chiuso pronto a prendere colpi. Non toccate Francesco, sembra dire, colpite me.

Oltre a Feltri, in collegamento anche Simone Marchetti, direttore del periodico Vanity Fair, la conduttrice Monica Leofreddi, e Roberto D’Agostino, il primo tra i giornalisti a lanciare la bomba della separazione attraverso Dagospia. Nuccetelli in studio, seduto sullo sgabello, pronuncia parole confuse. “Francesco… Francesco è una persona buona. Lui tutto gli puoi dire tranne che non sia una persona buona”. E continua: “È uno che se gli dici ‘c’è un bambino in Brasile, lui mi manda il video sul telefonino un secondo dopo”. Parla, fa “no” col capo, “non potete capire”. “Francesco”, dice, “magari può gestire male alcune cose, ma lui è la persona più buona”. Chiaro. “Meglio che sto zitto, sennò sembro di parte”.

“Il pupone ci piaceva così”, conclude Venier quando sfumano le immagini di Totti che chiede il sostegno degli italiani per superare il suo ultimo giorno col pallone. E giù lacrime per Nuccetelli.