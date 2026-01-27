Achille Costacurta fugge dal ritiro spirituale in India: “Troppa meditazione, non ho resistito”

Il ritiro spirituale di Achille Costacurta in India si è concluso anzitempo. È stato lo stesso ragazzo ad annunciarlo attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ha infatti scritto: “Ragazzi dieci giorni non ho resistito… erano dodici ore e mezzo di meditazione al giorno!! Dopo 70 ore ho preferito andare via, non riuscivo più a tenere la concentrazione essendo comunque il mio primo approccio a questo mondo. Sono comunque molto soddisfatto”. Successivamente Achille Costacurta ha annunciato un nuovo progetto: “Dal 2026 ho filmato praticamente tutto, ogni giorno. Tra poco usciranno degli episodi sulla mia vita”. Il suo obiettivo è quello di “portarvi con me e raccontarvi solo la verità per come sono davvero nella vita quotidiana. Non voglio insegnare niente a nessuno, voglio solo raccontare quello che vivo, nel bene e nel male”.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Costacurta jr. aveva dichiarato di non fare più uso di sostanze stupefacenti da oltre un anno rivelando: “La mia rinascita risale a maggio del 2024: è avvenuta nella clinica Santa Croce, in Svizzera, dove ho incontrato medici che mi hanno aperto gli occhi su tante cose. Psichiatri che definirei ‘giganti’. Hanno conquistato la mia fiducia e hanno diagnosticato il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’Adhd di cui soffro. In Svizzera ho visto la luce”.