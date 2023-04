Achille Costacurta attacca Fedez: “Questo stro**o, è stato sgarbato con me”

Achille Costacurta attacca Fedez: “È stato sgarbato con me”

Durissimo attacco di Achille Costacurta a Fedez: il figlio dell’ex calciatore del Milan Billy e di Martina Colombari si è infatti scagliato contro il rapper sui social.

Il giovane, reduce dalla partecipazione a Pechino Express insieme alla madre Martina Colombari, con la quale formavano la coppia di “Mamma e Figlio”, ha postato sul suo profilo Instagram, un’immagine di un video condiviso da Fedez, che immortalava i figli di quest’ultimo, Leone e Vittoria, mentre visitavano una fabbrica di cioccolato di una nota azienda.

Achille Costacurta ne ha quindi approfittato per ricordare un vecchio episodio che risale a quando lui era bambino.

Spettacoli / Pechino Express, Damiano David scrive a Federica Pellegrini: la fidanzata Giorgia Soleri replica così Gossip / Fedez rompe il silenzio su Luis Sal: “Non è vero che abbiamo litigato” Gossip / Fedez a Striscia La Notizia: “La vacanza a Dubai? La coerenza non è una mia virtù”

“Questo stro**o di Fedez – ha scritto il giovane sui social – quando avevo l’età di Leone gli avevo chiesto gentilmente una foto, ma lui sgarbatamente mi mandò via dicendo che lui doveva mangiare. Per non fare il suo gioco, il mio papà mi ha preso e portato via”.

“Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino” ha concluso Achille Costacurta.

Fedez per il momento non ha replicato al figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari.