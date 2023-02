Zelensky a Parigi incontra Macron e Scholz: “Servono armi pesanti e aerei il prima possibile”

Continua il viaggio in Europa di Volodimir Zelensky, il secondo in assoluto dall’invasione dell’Ucraina. Dopo gli incontri con Carlo III e Rishi Sunak a Londra e un vertice con Emmanuel Macron e Olaf Sholz a Parigi, il presidente ucraino si recherà con il suo omologo francese a Bruxelles, per prendere parte al vertice dei capi di Stato e di governo europei. Lo ha annunciato l’Eliseo, dopo l’incontro avvenuto ieri con i leader di Francia e Germania, a cui Zelensky ha chiesto aerei e armi pesanti “il prima possibile”.

“Prima l’Ucraina otterrà le armi pesanti, prima i nostri piloti otterranno aerei moderni, prima il nostro esercito sarà forte con i carri armati, prima potremo tornare alla pace in Europa”, ha detto Zelensky nella dichiarazione congiunta con Macron e Scholz. Da parte sua, il presidente francese ha assicurato la sua volontà di continuare lo “sforzo” per consegnare le armi a Kiev e ha espresso “la solidarietà, il sostegno e la volontà di accompagnare l’Ucraina verso la vittoria, verso la pace, e verso l’Europa”. L’Ucraina può contare sui suoi partner europei e internazionali per “vincere la guerra”, ha sottolineato Macron, dicendo che Kiev può “contare su di noi per costruire la pace”.

Per Zelensky si tratta del secondo viaggio all’estero dallo scoppio della guerra, dopo la visita del 21 dicembre scorso negli Stati Uniti. La sua prima tappa è stata a Londra dove ha ricordato il contributo dell’ex premier Boris Johnson, che ha schierato il Regno Unito “al fianco dell’Ucraina dal giorno uno”, prima di altri leader occidentali. In un discorso di fronte al parlamento britannico è tornato sulla richiesta di aerei da guerra: “Io vi domando, e domando al mondo, aerei da combattimento per l’Ucraina, ali per la libertà”. “Sappiamo che la Russia perderà. E sappiamo davvero che la vittoria cambierà il mondo, e questo sarà un cambiamento di cui il mondo aveva bisogno da tempo. Il Regno Unito sta marciando con noi verso la vittoria più importante della nostra vita”, ha detto Zelensky.