Wuhan, migliaia di persone ammassate a una festa in piscina senza mascherina: le immagini shock

Sono immagini scioccanti quelle diffuse dell’agenzia di stampa francese AFP, migliaia di persone ammassate senza mascherina in una piscina di Wuhan, la città epicentro della pandemia di Covid-19. Nelle fotografie scattate durante il fine settimana al Wuhan Maya Beach Water Park (riaperto lo scorso giugno dopo mesi di chiusura) sembra che le persone si siano dimenticate il rischio di infezione rappresentato dal contatto ravvicinato, nonostante abbiano vissuto per primi la devastazione del virus. Comportamenti ben lontani da quelli del rigoroso blocco imposto alla città della provincia di Hubei il 23 gennaio scorso, quando il Coronavirus ha iniziato a sfuggire al controllo.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

— AFP news agency (@AFP) August 17, 2020