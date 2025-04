La foto che racconta la tragedia dei bambini di Gaza vince il World Press Photo 2025

Lo scatto è stato realizzato dalla fotografa palestinese Samar Abu Elouf per il "New York Times"

È lo scatto realizzato dalla fotografa Samar Abu Elouf per il New York Times ad essere stata scelta come foto dell’anno del World Press Photo 2025. L’immagine ritrae Mahmoud Ajjour, un bambino rimasto gravemente ferito mentre fuggiva da un attacco israeliano nella Striscia di Gaza. L’intera famiglia di Mahmoud è stata successivamente evacuata a Doha, in Qatar, dove, dopo un intervento medico, Mahmoud sta imparando a giocare con il telefono, scrivere e aprire le porte usando i piedi.

“Questa – ha dichiarato la direttrice esecutiva di World Press Photo, Joumana El Zein Khoury – è una foto silenziosa che parla con forza. Racconta la storia di un singolo bambino, ma anche di una guerra più ampia, le cui conseguenze si estenderanno per generazioni. Scorrendo il nostro archivio, nel 70/o anno di World Press Photo, mi trovo davanti a troppe immagini come questa. Sono profondamente grata ai fotografi che, nonostante i rischi personali e il peso emotivo, scelgono di documentare queste storie, permettendoci di comprendere, sentire empatia e trovare la motivazione per agire. Guardando ai prossimi 70 anni, World Press Photo continuerà a stare al fianco dei fotografi che rischiano tutto per mostrarci la verità”.

“La vita di questo bambino merita di essere compresa, e questa immagine riesce in ciò che il grande fotogiornalismo sa fare: offrire un punto d’accesso stratificato a una storia complessa, e spingere chi la osserva a soffermarsi su quella storia più a lungo. A mio parere, questa immagine di Samar Abu Elouf era chiaramente vincitrice fin dall’inizio” ha spiegato la presidente della giuria globale, Lucy Conticello, direttrice della fotografia per M, il magazine del weekend di Le Monde.