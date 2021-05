È morto nel Regno Unito William Shakespeare il primo uomo al mondo che ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Aveva 81 anni e si è spento per una malattia non correlata al Coronavirus.

Lo riporta il tabloid britannico The Sun. “Questo farmaco cambierà le nostre vite, e soprattutto il nostro modo di vivere”, commentò William Shakespeare, Bill per gli amici e i familiari, quando l’8 dicembre scorso ricevette l’attesissimo prototipo del vaccino Pfizer/BioNTech, posando serio di fronte a fotografi e troupe televisive presenti quel giorno alla University HospitalCoventry.

L’ex dipendente della Rolls Royce, aggiunge il Daily Mail, è morto giovedì scorso dopo un periodo di malattia trascorso nello stesso ospedale dove gli fu somministrato il vaccino e lascia la moglie Joy e due figli.

Cronaca / Draghi: "Green pass Ue sarà pronto a metà giugno" Cronaca / Prima dose AstraZeneca, seconda Pfizer: errore dei medici sul vaccino, donna chiama i carabinieri

Degente di una casa di cura – l’omonimo del celebre drammaturgo e poeta della letteratura inglese e mondiale – fu inserito dal servizio sanitario nazionale (Nhs) al secondo posto in assoluto, primo uomo, fra le persone da vaccinare nel Regno Unito. Il curioso caso di omonimia scatenò gli utenti social: “Vaccinarsi o non vaccinarsi: è questo il problema“. Una settimana prima di lui toccò alla paziente numero uno, Margaret Keenan, 91 anni residente come lui a Coventry, in Inghilterra. Il consigliere di Coventry e amico di Shakespeare, Jayne Innes, ha aggiunto che “il miglior tributo a Bill è avere fatto il vaccino“.