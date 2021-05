Prima dose AstraZeneca, seconda Pfizer: errore dei medici sul vaccino, donna chiama i carabinieri

Al centro vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli), una donna ha ricevuto la seconda dose di vaccino diverso dalla prima somministrazione. La prima AstraZeneca e la seconda dose Pfizer. I medici quando si sono accorti dell’errore hanno avvertito la cittadina che subito ha allertato i Carabinieri. Gli uomini dell’Arma si sono recati all’hub vaccinale e hanno identificato il personale sanitario, scrive NapoliToday. Nei prossimi giorni la donna potrebbe sporgere denuncia, facendo partire le indagini sull’esatta dinamica dei fatti.

La donna è sotto sorveglianza della “Farmacovigilanza”. “Le poche evidenze di questi casi, relativi ad altri scambi di vaccini avvenuti in altre parti del mondo, non hanno provocato effetti nocivi per la persona che ha ricevuto la seconda dose di vaccino diverso dalla prima somministrazione. Sotto il profilo sierologico, la prima somministrazione crea immunità e quindi la seconda funziona da richiamo”, ha spiegato il direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud, responsabile del centro.

“È da così poco tempo che si stanno somministrando questi vaccini che non si può ancora stabilire il tempo e la misura con cui funzionano la prima dose e poi il richiamo. Per ora, nei sette mesi in cui finora sono stati somministrati questi vaccini, in Inghilterra e in America, in casi di scambio di siero non si sono verificati effetti nocivi“, ha aggiunto.