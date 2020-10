Von der Leyen lascia il vertice che deve salvare l’Europa dal Covid per… un caso Covid

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha lasciato improvvisamente la riunione del Consiglio europeo di oggi – giovedì 15 ottobre – e si è posta in autoisolamento dopo essere stata informata che un membro del suo staff è risultato positivo al test Covid-19. Von der Leyen ne ha dato notizia personalmente in un Tweet, nel quale precisa di essere risultata negativa al test.

Non è chiara però la tempistica di questa vicenda, perché o la presidente ha ricevuto la notizia e fatto il tampone rapido già dentro il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, oppure è entrata al Consiglio, solo un’oretta prima di lasciarlo, già con questa informazione. Davanti alle telecamere von der Leyen ha sempre tenuto la mascherina, ma è stata comunque probabilmente per lungo tempo molto vicina ai capi di Stato e di governo dell’Unione.

All’ordine del giorno per il vertice c’erano la recente raccomandazione del Consiglio Ue per coordinare meglio le misure prese dagli Stati membri che hanno impatto sulla libera circolazione delle persone nell’Ue e anche il punto delle attuali difficoltà nel negoziato fra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo del bilancio pluriennale comunitario 2021-2027, e nelle trattative interne al Consiglio sulla ratifica dell’aumento del tetto delle “risorse proprie”, una precondizione per dare attuazione al Recovery Fund. Insomma quello che doveva essere un vertice Ue molto importante per trovare soluzioni alla seconda pericolosa ondata di contagi della pandemia di Covid-19 è stato interrotto proprio da un caso di Covid.

Leggi anche: 1. Hong Kong, scoperta nuova strategia contro il Covid: “Più efficace del Remdesivir” / 2. Covid, il virus “può sopravvivere fino a 28 giorni sulle superfici di cellulari e banconote” / 3. Usa, il virologo Fauci sulla positività di Donald Trump: “Evento alla Casa Bianca è stato super diffusore del Covid”

4. L’epidemiologo Le Foche: “I contagiati hanno carica virale bassa, epidemia domabile in primavera” / 5. Trump: “Sono immune al Covid e pronto a combattere”. E Twitter lo censura / 6. Coronavirus, chi non rispetta il distanziamento e non usa la mascherina ha ridotte capacità cognitive: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Dito medio ai No Mask: polemica a Berlino per un manifesto Covid, l'appello di 80 esperti: "L'immunità di gregge è pericolosa" Bangladesh, proseguono le proteste per gli omicidi extragiudiziali della polizia