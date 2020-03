Un calciatore portoghese di 14 anni è la vittima più giovane di Coronavirus in Europa

Vitor Godinho, un ragazzino di 14 anni portoghese, è morto dopo avere contratto il Coronavirus domenica 29 marzo. L’adolescente è la più giovane vittima di Covid-19 registrata finora in Europa. Prima di lui il drammatico primato era della studentessa francese Julie Alliot, 16 anni.

Il 14enne portoghese faceva molto sport ed era un giovane giocatore futsal del CCRM – Maceda Cultural and Recreation Center, ma il Coronavirus non lo ha risparmiato. Vitor Godinho si è spento in un ospedale vicino Porto domenica 29 marzo. Il ragazzo era stato ricoverato sabato 28 perché presentava i sintomi tipici del Coronavirus, sottoposto al tampone era risultato positivo. Il giovane calciatore soffriva di psoriasi, un disturbo della pelle che a volte può influenzare il sistema immunitario.

