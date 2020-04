Coronavirus, i vigili del fuoco inglesi cantano “Bella Ciao”: “Forza Fratelli Italiani” | VIDEO

I vigili del fuoco inglesi hanno girato un emozionante video in cui, cantando “Bella ciao”, incoraggiano i colleghi italiani in emergenza Coronavirus. Un bellissimo messaggio di solidarietà non solo per i pompieri che, ogni giorno, sono impegnati a salvare vite, ma anche nei confronti di tutto il popolo italiano che, come molti altri, sta cercando di sconfiggere il Covid-19. “La famiglia dei vigili del fuoco non ha confini. Siamo sempre con voi”, sono le parole di uno dei pompieri del Regno Unito nella clip, diffusa sulla pagina Facebook Fire Brigades Union e diventata virale.

