Vaiolo delle scimmie, confermato il primo morto in Spagna e in Europa

In Spagna un uomo è morto a causa del vaiolo delle scimmie. Si tratta del primo decesso per questa malattia registrato in Spagna e in Europa. Lo ha confermato il ministero spagnolo della Sanità che ha poi parlato anche di un secondo morto. Nel Paese a oggi ci sono stati 4298 casi, il numero più alto al mondo. Si hanno informazioni su 3750 contagiati: di questi, 120 sono ricoverati in ospedale, il 3,2%, come riportato da El Mundo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale per il vaiolo delle scimmie. San Francisco e lo stato di New York hanno dichiarato lo stato di emergenza perché i casi sono in continuo aumento e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe dichiarare l’emergenza nazionale. Negli Usa sono stati confermati 4907 casi, il 40% in California e New York.

In Italia, i casi confermati sono 479 e sono collegati a viaggi all’estero. L’età mediana dei pazienti è di 37 anni in un range che va dai 20 ai 71 anni. Tra questi, le donne colpite sono tre.