Usa, l’uragano Laura fa paura: “Più forte di Katrina”. Venti a 240 km/h

L’uragano Laura, che da giorni sta attraversando gli Stati Uniti, continua a far paura. Oggi, poco prima dell’alba, la tempesta ha toccato riva vicino al confine tra il Texas e la Louisiana. Con venti superiori ai 240 chilometri orari, Laura si sta avvicinando alla categoria 5 (dai 252 chilometri orari in su). Si tratta di una tempesta di proporzioni storiche, con la velocità del vento all’approdo che ha superato l’uragano Katrina del 2005. I meteorologi temono, nelle prossime ore, inondazioni letali e danni diffusi. “Laura è un formidabile uragano”, ha fatto sapere il National Hurricane Center, e potrebbe sollevare onde di tempesta “a cui non si può sopravvivere”, con venti estremi e allagamenti istantanei. Il rischio, nelle prossime ore, è che sulle coste si sollevino onde alte anche sei metri.

E’ stato soprattutto nella giornata di ieri che l’uragano Laura ha guadagnato improvvisamente forza. Per tutta la notte i venti hanno continuato a rafforzarsi: in 24 ore, è stato stimato che la tempesta abbia guadagnato il 70 per cento di forza. A mezzo milione di persone è stato chiesto di trasferirsi in vista del passaggio della tempesta. Oltre 103mila case, finora, sono rimaste senza elettricità tra la Louisiana e il Texas. La Louisiana lunedì era già stata investita dalla tempesta tropicale Marco che ha causato forti venti e piogge torrenziali.

Il presidente americano, Donald Trump, ha chiesto alle popolazioni delle zone su cui transiterà l’uragano di “ascoltare le autorità locali” perché la tempesta è “molto pericolosa e in rapida intensificazione”. Le evacuazioni sono rese più complicate dall’emergenza Coronavirus. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha esortato le famiglie che se lo possono permettere a trovare riparo in hotel e motel per favorire il distanziamento sociale.

