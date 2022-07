Usa, sparatoria alla parata del 4 luglio nell’area di Chicago: “almeno 5 morti e 16 feriti”

Sparatoria durante la parata del 4 luglio a Chicago, nella zona nord di Highland Park. Almeno cinque persone sarebbero morte e 16 rimaste ferite secondo i media locali. Adesso è caccia all’uomo per trovare il colpevole, ancora ignoto. Un reporter del Chicago Sun Times ha detto di aver visto tre corpi insanguinati e coperti da un telo bianco. La polizia non ha ancora rilasciato nessun dato ufficiale sul numero di vittime o feriti. Sul luogo della sparatoria è arrivata anche l’Fbi. Lo scorso anno, durante i festeggiamenti per il 4 luglio, a Chicago erano state uccise 19 persone e ferite oltre 100.

Nel video si vedono distintamente le persone fuggire tra i carri della parata

Usa, sparatoria alla parata del 4 luglio a #HighlandPark nell’area di #Chicago. Diversi feriti Several reportedly shot during Highland Park #FourthofJuly paradepic.twitter.com/GrVrLBIWi2 — carla signorile (@carlasignorile) July 4, 2022