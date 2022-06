Usa: Matthew McConaughey si indigna mostrando le scarpe di una vittime della sparatoria di Uvalde

Dopo la tragedia di Uvalde, l’attore premio Oscar Matthew McConaughey si è unito alla campagna per chiedere leggi più restrittive sull’uso delle armi, lanciando un appello accorato durante una conferenza stampa alla Casa bianca. Il 52enne, originario della stessa cittadina texana in cui è avvenuta la strage, non è riuscito a trattenere l’emozione nel descrivere quanto accaduto.

In particolare, si è soffermato sulla potenza di fuoco di armi automatiche come quelle che lo stragista, appena 18enne, ha potuto acquistare e usare nella scuola elementare di Uvalde, uccidendo 19 bambini. “Maite indossa Converse verdi e alte, con un cuore che aveva disegnato sulla punta destra perché rappresentavano il suo amore per la natura”, ha detto l’attore. “Le indossava tutti i giorni”, ha continuato. “Le stesse Converse verdi che poi sono state l’unico indizio chiaro per poterla identificare dopo la sparatoria. Che ne dite di questa merda?”