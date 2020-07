Usa: donna si toglie i vestiti e sfida la polizia in tenuta antisommossa | VIDEO

Donna si toglie i vestiti e sfida la polizia schierata in tenuta antisommossa: è quanto accaduto in una manifestazione di Portland, negli Usa. La scena, immortalata in un video divenuto in breve tempo virale sul web, è diventata una delle immagini simbolo delle proteste scoppiate nelle ultime settimana dopo l’uccisione di George Floyd. Nel filmato si vede la ragazza, soprannominata “Naked Athena”, che, con solamente indosso un cappello e la mascherina, si schiera davanti alla polizia in tenuta antisommossa, intenta, fino a quel momento, a lanciare lacrimogeni contro i manifestanti. La donna, la cui performance è durata circa 15 minuti, poi ha accennato qualche passo di danza, dopodiché si è seduta per terra assumendo una posizione da yoga. Poco dopo, così come racconta il Los Angeles Times, i poliziotti si sono ritirati. Subito dopo la giovane, della quale non si conoscono le generalità, è diventata una vera e propria star sui social.

Leggi anche: 1. Si sposano in mezzo alla protesta per George Floyd a Philadelphia: “È stato ancora più memorabile” / 2. Banksy e l’omaggio a George Floyd: “Il razzismo è un problema dei bianchi”

