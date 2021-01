Anthony Fauci ha parlato per la prima volta di Donald Trump nella sala stampa della Casa Bianca il giorno dopo l’insediamento di Joe Biden. In occasione della presentazione del piano nazionale sulla lotta al Covid lanciato dalla nuova amministrazione, l’immunologo ha commentato dell’impatto che la comunicazione dell’ex presidente ha avuto sulla pandemia. “La mancanza di sincerità e di fatti sul fronte della pandemia è costata molto probabilmente vite umane. Non è un segreto”, ha affermato l’immunologo entrato a far parte della task force anti-Covid della Casa Bianca di Trump a marzo 2020.

“Ci sono state molte divisioni, c’erano dati di fatto molto, molto chiari che sono stati messi in discussione. Così la gente non si è fidata di quello che le autorità sanitarie andavano dicendo”, ha dichiarato Fauci. “Quando hai una situazione di crisi per numero di casi di contagio, di ospedalizzazioni, decessi e invece cominci a parlare di cose senza senso dal punto di vista medico e scientifico, questo chiaramente non aiuta”, ha proseguito Fauci. “L’idea che tu possa salire su questo podio e parlare di ciò che conosci e di quali siano le prove e cosa sia la scienza, lasciare che a parlare sia la scienza, è un sentimento liberatorio“, ha aggiunto.

Anthony Fauci è il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e ha iniziato a partecipare alle conferenze stampa della Casa Bianca insieme all’ex presidente quando la pandemia ha iniziato a causare le prime vittime negli Stati Uniti a marzo del 2020. Ma era stato poi progressivamente allontanato proprio per le divergenze con il presidente sui temi legati all’emergenza sanitaria.

