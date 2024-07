Usa: la direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle rassegna le dimissioni dopo l’attentato a Trump

La direttrice del Secret Service degli Stati Uniti, Kimberly Cheatle, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico a seguito dei fallimenti registrati dalla sua agenzia, incaricata di proteggere i presidenti in carica e gli ex presidenti, durante il tentato omicidio di Donald Trump, scampato lo scorso 13 luglio a un attentato a Butler, in Pennsylvania.

Cheatle, alla guida del Secret Service dall’agosto del 2022, ha annunciato le proprie dimissioni in un’e-mail inviata ai suoi collaboratori. L’ex direttrice della sicurezza della Pepsi Cola ha dovuto affrontare una serie di crescenti critiche e richieste di lasciare il proprio incarico dopo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa su come l’attentatore Thomas Matthew Crooks sia riuscito ad avvicinarsi indisturbato al candidato repubblicano alle presidenziali, sparandogli da poco più di 130 metri durante un comizio elettorale all’aperto.

Durante la sua audizione pubblica di ieri al House Oversight Committee della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Cheatle aveva riconosciuto i “significativi” e “colossali” problemi di sicurezza incontrati dal Secret Service durante quella manifestazione ma, malgrado le richieste bipartisan, aveva rifiutato di dimettersi. “Penso di essere la persona più adatta a guidare i servizi segreti in questo momento”, aveva detto ieri Cheatle.

Il primo commento alle sue dimissioni è arrivato oggi da parte del presidente della Camera Mike Johnson, che alla stampa ha definito “tardiva” la decisione della direttrice del Secret Service. “Ora dobbiamo raccogliere i pezzi”, ha dichiarato Johnson, come riportato dalla Cnn. “Dobbiamo ricostruire la fede e la fiducia del popolo americano nel Secret Service come agenzia. Ha una responsabilità incredibilmente importante nel proteggere presidenti, ex presidenti e altri funzionari del ramo esecutivo, e abbiamo molto lavoro da fare”.

Cheatle è entrata nel Secret Service nel 1995, all’età di 25 anni. Nel 2011 fu coinvolta nell’evacuazione del vicepresidente Dick Cheney durante gli attacchi dell’11 settembre e poi prestò servizio nella squadra di protezione di Joe Biden durante l’amministrazione Obama. Dal 2017 al 2018, durante la presidenza Trump, è stata vicedirettrice dell’agenzia. Dal 2019 al 2022 ha invece diretto la sicurezza della PepsiCo, finché nel settembre 2022 non è stata nominata a capo del Secret Service dal presidente Biden.