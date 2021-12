Alexa hai una “sfida” per me? “Inserisci un caricabatterie del telefono circa a metà in una presa a muro, poi tocca con una moneta i poli esposti”.

Non si capisce perché Alexa, l’assistente vocale di Amazon, abbia scelto propria questa sfida da proporre al suo interlocutore, ma lo ha fatto. Dall’altro parte c’era una bambina di 10 anni e per fortuna c’era anche la madre che ha impedito l’incidente. La donna ha raccontato quanto accaduto su Twitter e in seguito Amazon ha aggiornato il software e “corretto l’errore”.

È accaduto nello stato di New York, negli Usa. “The Penny Challenge (la sfida del Penny) è, purtroppo, un’attività piuttosto popolare negli Stati Uniti. Ha iniziato a circolare sui social network circa un anno fa: il metallo se viene a contatto con l’elettricità può causare scosse elettriche, incendi e altri danni. Amazon ha affermato in una nota rivolta alla Bbc che “la fiducia dei clienti è al centro di tutto ciò che facciamo e Alexa è progettata per fornire informazioni accurate, pertinenti e utili ai clienti”.