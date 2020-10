Usa 2020, Bernie Sanders: “Questa non è un’elezione tra Trump e Biden. Ma tra Trump e la democrazia”

Sanders: “Questa non è un’elezione tra Trump e Biden. Ma tra Trump e la democrazia, la scienza, la sanità”

“In queste elezioni la vera sfida non è tra Trump e Biden. Ma tra Trump e la democrazia. Trump contro la scienza. Trump contro il salario minimo. Trump contro la possibilità di rendere accessibile a tutti il college. Trump contro l’assistenza sanitaria. C’è troppo in ballo”. Bernie Sanders torna a sottolineare l’importanza delle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre in un post Facebook. “Questa non è solo un’elezione tra Donald Trump e Joe Biden. Questa è un’elezione tra Donald Trump e la democrazia – e la democrazia deve vincere”, aveva detto il senatore del Vermont in un discorso alla George Washington University. Dopo essersi ritirato dalle primarie del Partito Democratico ad aprile, Sanders ha deciso di collaborare con Biden per formare una task force politica su questioni come l’assistenza sanitaria, l’economia e il cambiamento climatico.

