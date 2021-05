L’Unione Europea e il futuro dei giovani: intervista doppia agli europarlamentari Benifei e Sardone

Nella puntata conclusiva del progetto “I giovani e l’Unione Europea” i giovanissimi scout del Gruppo CNGEI di Buccinasco (Milano) intervistano i due parlamentari su come l'istituzione europea inciderà sul futuro delle nuove generazioni

Sempre più spesso sentiamo parlare dell’Europa, ma non sempre comprendiamo bene i meccanismi istituzionali che ne regolano l’operato. Eppure, le decisioni prese a Bruxelles incidono sempre di più sulla nostra quotidianità, come abbiamo avuto modo di vedere anche a causa dell’emergenza-Covid.

Per diffondere la conoscenza dell’Unione Europea da parte delle giovani generazioni, la rappresentanza italiana del Parlamento Europeo e TPI hanno dato vita all’iniziativa “I giovani e l’Unione Europea”, un percorso di divulgazione che serve ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni continentali, per far loro scoprire le opportunità che offre loro.

Esteri / Come si vive negli altri Paesi UE? TPI avvicina i giovani alle istituzioni europee Politica / “L’Ue e i giovani”: intervista doppia agli europarlamentari Danti e De Meo

“Come inciderà l’Unione Europea sul mio futuro?” è il titolo di questa puntata, che chiude il primo ciclo del progetto. Come sempre, sarà un gruppo di giovanissimi a intervistare i parlamentari europei: grazie agli scout del gruppo CNGEI di Buccinasco (Milano) per la collaborazione e ovviamente anche ai due politici che rispondono alle loro curiosità, ovvero Brando Benifei (Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici – Capo delegazione del Partito Democratico) e Silvia Sardone (Gruppo Identità e Democrazia – Lega Nord).

Come sottolineato anche nelle precedenti puntate, l’iniziativa è di carattere istituzionale e vede l’adesione di tutti i gruppi parlamentari rappresentati in un Europa, i quali si sono alternati nella risposta ai quesiti posti dai giovani. Il programma elaborato dalla rappresentanza italiana del Parlamento Europeo e da TPI prevede anche una serie di post e reel su Instagram, per diffondere la conoscenza dell’Unione Europa con un linguaggio semplice e accattivante.