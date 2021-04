“L’Unione Europea e i giovani”: intervista doppia agli europarlamentari Danti e De Meo

“L’Unione Europea e i giovani”: l’iniziativa di TPI insieme al Parlamento Ue

La rappresentanza italiana del Parlamento Europeo e TPI hanno lanciato l’iniziativa “I giovani e l’Unione Europea”, un percorso di divulgazione che serve ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni continentali, per far loro scoprire le opportunità che incideranno sul loro futuro.

Ulteriormente sottolineata dalla crisi ingenerata dal Covid-19 una maggior coesione europea, anche a livello culturale, è senza dubbio necessaria. Purtroppo, però, la conoscenza dell’Unione Europea, dei suoi organi istituzionali e delle possibilità concrete che offre è ancora molto superficiale.

Da qui nasce un programma che si è articolato in una prima fase di formazione sugli elementi conoscitivi di base, per poi dar modo ai ragazzi e alle ragazze coinvolte nel progetto di dare libero sfogo alla propria curiosità, con domande dirette ai parlamentari sui temi da loro individuati come più pregnanti.

I giovani e l’Unione Europea: seconda puntata

Dopo una prima fase nella quale si è approcciata l’istituzione, ci si è concentrati su quello che in concreto fa l’Unione Europea. Alle domande dei giovani coinvolti nel progetto rispondono due europarlamentari italiani: Nicola Danti (Italia Viva – Renew Europe) e Salvatore De Meo (Forza Italia – Partito Popolare Europeo).

Va sottolineato che l’iniziativa è di carattere istituzionale e che vede l’adesione di tutti i gruppi parlamentari rappresentati in un Europa, i quali si alterneranno nella risposta ai quesiti posti dai giovani. Il programma elaborato dalla rappresentanza italiana del Parlamento Europeo e da TPI prevede anche una serie di post e reel su Instagram, per diffondere la conoscenza dell’Unione Europa con un linguaggio semplice e accattivante.

