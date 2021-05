Come si vive negli altri Paesi UE? TPI avvicina i giovani alle istituzioni europee

La rappresentanza italiana del Parlamento Europeo e TPI hanno lanciato l’iniziativa “I giovani e l’Unione Europea”, un percorso di divulgazione che serve ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni continentali, per far loro scoprire le opportunità che incideranno sul loro futuro

TPI e l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia promuovono “L’UE e i giovani“, un progetto editoriale per aumentare la conoscenza delle istituzioni europee e delle opportunità che offrono. In questa terza puntata, rispondono alle domande dei ragazzi lo spagnolo Ernest Urtastun (Vicepresidente Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea. Partito Catalunya en Comú) e il belga Marc Tarabella (Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, S&D – Parti Socialiste).

La rappresentanza italiana del Parlamento Europeo e TPI hanno lanciato l’iniziativa “I giovani e l’Unione Europea”, un percorso di divulgazione che serve ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni continentali, per far loro scoprire le opportunità che incideranno sul loro futuro.

Politica / “L’Ue e i giovani”: intervista doppia agli europarlamentari Danti e De Meo Esteri / “L’Unione Europea e i giovani”: l’iniziativa di TPI insieme al Parlamento Ue

Ulteriormente sottolineata dalla crisi ingenerata dal Covid-19 una maggior coesione europea, anche a livello culturale, è senza dubbio necessaria. Purtroppo, però, la conoscenza dell’Unione Europea, dei suoi organi istituzionali e delle possibilità concrete che offre è ancora molto superficiale.

Per questo la rappresentanza italiana del Parlamento Europeo e TPI hanno dato vita a un programma che si è articolato in una prima fase di formazione sugli elementi conoscitivi di base, per poi dar modo ai ragazzi e alle ragazze coinvolte nel progetto di dare libero sfogo alla propria curiosità, con domande dirette ai parlamentari sui temi da loro individuati come più pregnanti. A questo progetto ha partecipato anche il Gruppo Scout CNGEI di Buccinasco (Milano), come parte delle sue attività di educazione civica.

In questa terza puntata, i ragazzi coinvolti nel progetto presenteranno le loro domande su come si vive negli altri Paesi membri dell’UE a due parlamentari europei che, pur essendo di altre nazionalità, parlano molto bene l’italiano: lo spagnolo Ernest Urtastun (Vicepresidente Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea. Partito Catalunya en Comú) e il belga Marc Tarabella (Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, S&D – Parti Socialiste).

Leggi anche: 1. “L’Unione Europea e i giovani”: l’iniziativa di TPI insieme al Parlamento Ue; // 2. “L’Unione Europea e i giovani”: intervista doppia agli europarlamentari Danti e De Meo