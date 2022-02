Ucraina, un uomo cerca di fermare un carro armato russo e si inginocchia | VIDEO

Con ogni mezzo il popolo ucraino sta cercando di fermare l’avanzata delle truppe russe nel Paese. In questo video, diventato virale sui social, un uomo ha tentato a piedi e disarmato a fermare un carro armato russo. Il civile, come si vede dal filmato, si è gettato addosso al convoglio per farlo fermare. Si vede il carro armato russo avanzare in una strada di Bakhmach, città a nord dell’Ucraina. L’uomo si aggrappa al cannone del mezzo per non scivolare e finire sotto i cingolati.

Dopo che il mezzo si è fermato, l’uomo si inginocchia, altri cittadini ucraini gli si avvicinano per portarlo via dalla strada. Lui resta lì, fermo per un paio di secondi, inveendo contro gli invasori russi. Alla fine il carro armato riparte e si allontana. La scena ricorda il “Rivoltoso sconosciuto” della protesta di piazza Tienanmen a Pechino. Il 5 giugno 1989 un uomo si mise di fronte a un convoglio di carri armati cinesi, impedendone l’avanzata.

