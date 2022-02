L’Ucraina come piazza Tienanmen. Uno dei video simbolo di questi drammatici giorni di guerra nel Paese, dopo l’assedio da parte delle truppe russe, è quello che vede un uomo buttarsi per strada, per cercare di fermare il convoglio degli uomini di Putin. Nonostante il passaggio di numerosi carri armati, l’ucraino non si fa intimidire e agita le braccia per tentare di fermare quei veicoli che stanno invadendo il suo Paese.

Per poco un carro non gli passa sopra, ma con una manovra repentina, lo evita. I veicoli armati non si fermano, ma rallentano e provano ad aggirarlo per non schiacciarlo. Il video in poco tempo è diventato virale. La scena ricorda il “Rivoltoso sconosciuto” della protesta di piazza Tienanmen a Pechino. Il 5 giugno 1989 un uomo si mise di fronte a un convoglio di carri armati cinesi, impedendone l’avanzata.