Un giovane soldato russo in lacrime, mentre alcuni ucraini gli danno da mangiare e gli offrono un thè caldo. Anche queste sono le immagini del conflitto russo-ucraino. Nel filmato, diventato virale sui social e rilanciato dai media internazionali, si vede un giovane militare che è stato catturato dalle forze armate ucraine. Una ragazza della zona gli offre anche la possibilità di videochiamare sua madre per aggiornarla sulle sue condizioni. Un filmato toccante che dimostra le difficoltà dell’esercito di Putin nel superare le linee difensive dell’esercito e della popolazione locale. Mentre parla con la madre, il soldato scoppia in un pianto liberatorio.

“Non è colpa di questi giovani, non sanno perché sono qui. Hanno mappe vecchie, si sono persi”, si sente dire da una voce fuori campo. Molte truppe russe sono infatti composte da adolescenti, senza esperienza e senza sapere cosa sia questa guerra. Alcune unità sarebbero a corto di provviste e benzina, mentre un certo numero di soldati sarebbero stati spediti in Ucraina senza esperienza e senza sapere nemmeno di dover combattere.