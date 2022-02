Zelensky a Ballando con le Stelle: quando il presidente dell’Ucraina era una star della tv | VIDEO

Zelensky a Ballando con le Stelle: quando il presidente dell’Ucraina era una star della tv

Da Ballando con le Stelle a eroe di guerra: è la parabola del presidente Volodymyr Zelensky, ex comico e star della tv, che si ritrova a guidare l’Ucraina in uno dei momenti più drammatici della storia del Paese.

Nei giorni in cui Zelensky rifiuta di abbandonare il Paese per rifugiarsi all’estero, sui social spuntano i video di quando il presidente nel 2006 partecipò all’edizione locale di Ballando con le stelle, il celebre programma televisivo in cui personaggi noti del mondo dello spettacolo si cimentano in passi di danza accompagnati da ballerini professionisti.

Immagini che fanno un certo effetto se paragonate a quelle di oggi, che vedono un Zelensky pronto a morire pur di difendere l’Ucraina dall’invasione russa.

Chi è Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky è nato il 25 gennaio 1978 a Krivoj Rog, centro industriale metallurgico nel sud dell’Ucraina. Dopo la laurea il presidente ha svolto per due mesi la pratica come avvocato, per por dedicarsi alla recitazione.

Il suo maggior successo è arrivato nel 2015 con il programma satirico Servo del Popolo in cui interpretava il ruolo di un professore che iniziando a denunciare tramite il web la corruzione della politica nazionale riesce ad essere eletto Presidente. Servo del popolo è anche il nome dato da Zelensky al suo partito, fondato nel 2018.