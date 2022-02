Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 28 febbraio 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Non si è arrestata nemmeno stanotte l’offensiva russa in Ucraina: secondo quanto riferito da alcune testate internazionali, infatti, diverse esplosioni sono state udite a Kiev e Kharkiv. Intanto, sono previsti per oggi i negoziati tra le delegazioni di Kiev e Mosca, che si terranno al confine con la Bielorussia. Il presidente Zelensky ammette: “Non credo molto ai negoziati, ma proviamo”. Intanto Putin ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato gravi sanzioni contro Mosca: “Per la prima volta l’Unione europea finanzia l’acquisto di armi. Stop alle transazioni con la banca centrale russa”. L’Ue inoltre ha chiuso lo spazio aereo alla Russia. In Bielorussia intanto, ieri si è tenuto un referendum Di seguito, tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 28 febbraio, sulla guerra tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 10,35 – Eliseo, oggi videoconferenza leader Nato e Ue – Si terrà oggi pomeriggio una videoconferenza fra i leader dei principali Paesi occidentali, l’Ue e la Nato. Lo fa sapere l’Eliseo annunciando la partecipazione del presidente francese Emmanuel Macron.

Ore 10,30 – Francia pronta a dare asilo a rifugiati in Europa – La Francia è pronta ad accogliere “tutti gli ucraini che arriveranno in Europa”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, invitato a parlare ai microfoni di France 2. “Il Consiglio dei ministri Ue ha attivato un meccanismo di urgenza che va a facilitare l’arrivo dei convogli umanitari. Giovedì voteremo la protezione temporanea a tutti gli ucraini che arriveranno in Europa”. Il ministro ha detto che i rifugiati saranno “certamente” i benvenuti in Francia. “C’è una solidarietà economica, umana e di asilo” ha detto il ministro. Di diverso avviso il candidato di estrema destra alle elezioni presidenziali, Eric Zemmour, secondo cui l’arrivo dei rifugiati ucraini rischia di “destabilizzare la Francia”. “Preferisco che stiano in Polonia”, ha detto stamattina Zemmour ai microfoni di Rtl. “Condivido e capisco l’emozione nei confronti delle popolazioni ucraine. Ma la Francia e’ già sommersa dall’immigrazione”.

Ore 10,25 – Ambasciata russa a Minsk, colloqui “a minuti” – I colloqui fra russi e ucraini cominceranno “a minuti”. Lo ha riferito l’ambasciata russa a Minsk su Telegram.

Ore 10,20 – Onu, Bachelet: oltre 100 civili uccisi, 7 bambini – Sono 102 i civili uccisi in Ucraina dall’inizio del conflitto, di cui 7 bambini, e i feriti sono 304. È il dato fornito dalla Commissaria Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet. “La maggior parte dei civili sono stati uccisi da armi esplosive a lungo raggio di azione, in particolare tiri di artiglieria pesante, lanciamissili e bombardamenti aerei. Temo che le cifre reali siano considerevolmente più alte”, ha aggiunto, in apertura del Consiglio dei diritti dell’uomo a Ginevra.

Ore 10,10 – WaPo, Bielorussia si unirà a invasione a breve – La Bielorussia si sta preparando per inviare i propri soldati in Ucraina. Lo scrive il Washington Post citando fonti dell’amministrazione americana. Intanto ieri Minsk ha votato il referendum sulla riforma della costituzione voluta da Lukashenko per abbandonare la neutralità del Paese e autorizzare il posizionamento di armi nucleari sul suo territorio.

Ore 10,05 – Ucraina: Zelensky chiede ammissione immediata in Ue – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, ha chiesto l’ammissione immediata dell’Ucraina all’Unione Europea attraverso la nuova procedura accelerata e semplificata. Zelenski ha anche invitato i soldati russi a deporre le armi.

Ore 10,00 – Allerta nucleare, Cina invita alla calma – Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha dichiarato che tutte le parti dovrebbero rimanere calme ed evitare un’ulteriore escalation, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha attivato il sistema di allerta nucleare. Wang ha anche ribadito che le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi dovrebbero essere prese seriamente, la linea ufficiale di Pechino dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Ore 9,55 – Bufera nel M5s, Petrocelli pronto a no su Cdm – “Non voterò qualsiasi provvedimento possa uscire dal Consiglio dei ministri, che dovesse decidere – come da indiscrezioni di stampa – l’invio di armi letali all’Ucraina, come risposta all’operazione folle di Putin, che ovviamente non posso che condannare”. Lo ha dichiarato all’Agi Vito Petrocelli, presidente della Commissione esteri del Senato. L’esponente M5s invita Giuseppe Conte e tutto il Movimento a “riflettere sulla necessità che non vi sia un’escalation del coinvolgimento italiano” nel conflitto. Per Petrocelli si corre il “rischio di tornare al Kosovo e alla guerra che ha distrutto Belgrado”. Il senatore cinquestelle sottolinea: “Sono pronto ad assumermi tutta la responsabilità di questa decisione, che ho già comunicato al presidente Conte”. Ogni passo ulteriore verso il coinvolgimento nella guerra, sostiene, “è contrario ai principi della Costituzione e ai valori fondativi del Movimento”.

Ore 9,50 – Ucraina, delegazione giunta in sede colloqui – I delegati di Kiev sono giunti nella località della regione di Gomel, in Bielorussia, dove incontreranno le controparti russe per discutere un cessate il fuoco. Lo ha dichiarato Kiev, secondo quanto riporta Ria Novosti. I colloqui, secondo l’agenzia russa, inizieranno tra mezz’ora. La sede dell’incontro è stata tenuta riservata per motivi di sicurezza.

Ore 9,45 – Ucraina chiede cessate il fuoco e ritiro forze russe – L’ufficio della presidenza ucraina ha dichiarato che l’obiettivo principale dei colloqui con la Russia sarà un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe.

Ore 9,40 – Di Maio in Algeria, focus su energia – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in viaggio per l’Algeria. In delegazione anche l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il rappresentante del Ministero della transizione ecologica. In programma colloqui con le autorità algerine dedicati al rafforzamento della cooperazione in campo energetico alla luce del conflitto in Ucraina.

Ore 9,35 – Farnesina, italiani lascino subito la Russia – La Farnesina fa appello agli italiani che si trovano in Russia perché lascino “tempestivamente” la federazione utilizzando “i mezzi commerciali ancora disponibili”. E’ quanto si legge in un aggiornamento pubblicato sul sito “Viaggiare sicuri”. “L’Unione Europea ha disposto la chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, dal 27 febbraio 2022. Ciò comporta cancellazioni di voli e sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e i Paesi dell’UE, inclusa l’Italia, sin dalla giornata del 27 febbraio”, informa la Farnesina. “In considerazione di questa misura e di possibili ulteriori restrizioni nelle prossime ore, si raccomanda fortemente ai connazionali presenti nel Paese a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia con i mezzi commerciali tuttora disponibili e di informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri su questo sito e sui siti della rete diplomatico-consolare”. “In questo quadro, si raccomanda inoltre di posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa”.

Ore 9,30 – Corrono i prezzi di gas, petrolio e grano – Le nuove sanzioni imposte dall’Occidente a Mosca e il prolungarsi del conflitto fanno volare i prezzi delle materie prime. Dopo i crolli dei giorni scorsi, il gas torna ad aumentare facendo registrare un aumento del 30 percento al Ttf, l’hub olandese di riferimento per lo scambio del gas naturale in Europa, arrivando a 121 euro/megawattora. Aumenti anche per il petrolio, con i future sul Brent in crescita del 4,98% sui mercati asiatici, a 102,82 dollari. I future sul greggio Wti salgono invece a 96,82 dollari (+5,70%). Balzo record anche per i i future sul grano del Chicago Board of Trade (Cbot), che stamattina hanno fatto registrare un aumento di oltre 7%, la crescita giornaliera più consistente degli ultimi 10 anni. Il mais ha guadagnato il 4,21% mentre la soia è cresciuta del 2,89%.

Ore 9,25 – Russia, esercito accusa autorità ucraine – L’esercito russo ha accusato Kiev di usare i civili come “scudi umani” e ha rivendicato la supremazia aerea in tutta l’Ucraina, oltre ad aver fatto sapere che la popolazione può lasciare la capitale ucraina in sicurezza.

Ore 9,20 – Cina contro sanzioni a Mosca, non risolvono problemi – La Cina respinge le sanzioni “unilaterali” alla Russia e ribadisce la propria contrarietà al ricorso alle sanzioni, dopo che i Paesi occidentali hanno deciso di bloccare alcune banche russe dal sistema Swift. “Non risolvono i problemi”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, aggiungendo che la Cina “si è sempre opposta alle sanzioni unilaterali che sono al di sopra del diritto internazionale”.

Ore 9,15 – Amendola, oggi Cdm, Italia farà la sua parte – “Sul tema dell’assistenza e della difesa: c’è un articolo delle Nazioni Unite che parla di difesa dei paesi aderenti. Quello che si è scelto di fare ieri è attivare una solidarietà che dona al paese invaso una assistenza, anche sul piano della difesa. Oggi ci sarà un consiglio dei ministri e credo che l’Italia farà la sua parte”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato con delega sugli Affari Europei, Vincenzo Amendola. “Sui profughi ieri si è discussa la direttiva per l’attivazione tutti saranno i benvenuti, opereremo una redistribuzione per alleviare il peso sui paesi confinanti, come la Polonia”, aggiunge Amendola.

Ore 9,10 – Russia, colloqui con ucraini a mezzogiorno – I colloqui fra la delegazione russa e quella ucraina in una regione di confine fra l’Ucraina e la Bielorussia si terranno a mezzogiorno: lo ha detto il capo delegazione di Mosca e assistente presidenziale Vladimir Medinsky, a Interfax. Medinsky ha dichiarato che la Russia è interessata a raggiungere un accordo con l’Ucraina nel più breve tempo possibile. I componenti della delegazione di Kiev sono in viaggio per raggiungere la località dei colloqui a bordo di un elicottero polacco.

Ore 9,05 – Borse europee: aprono in deciso calo dopo sanzioni Russia – Apertura in calo per le principali borse europee dopo le nuove sanzioni imposte dai paesi occidentali a Mosca. Nei primi scambi a Londra, l’Ftse 100 ha perso al’1,59% mentre a Parigi il Cac 40 è sceso del 2,27% e a Francoforte il Dax è sceso del 2,52%. A Milano l’Ftse Mib è sceso del 2,45%.

Ore 9,00 – Anche Londra imporrà sanzioni a banca centrale russa – Dopo la decisione dell’Ue, le autorità britanniche hanno annunciato la disponibilità ad ampliare le restrizioni sulla Russia e a imporre sanzioni alla Banca centrale russa.

“Il Cancelliere dello Scacchiere, in coordinamento con il governatore della Banca d’Inghilterra, annuncia oggi l’intenzione del governo britannico di adottare ulteriori misure economiche restrittive in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, prendendo di mira la Banca Centrale della Federazione Russa (Cbr)”, ha affermato il governo britannico in una nota.

Ore 8,50 – Banca centrale, tassi di interesse più che raddoppiati – La banca centrale russa ha aumentato i tassi dal 9,5 al 20 percento nel tentativo di contenere il crollo senza precedenti del rublo, che stamattina ha perso quasi il 30 percento rispetto al dollaro dopo le sanzioni annunciate negli scorsi giorni dai paesi occidentali.

Ore 8,40 – Ucraina: esercito, Russia rallenta ritmo offensiva – Al quinto giorno dell’invasione russa, l’esercito ucraino ha affermato che Mosca ha “rallentato il ritmo dell’offensiva”. “Gli occupanti russi hanno rallentato il ritmo dell’offensiva, ma tentano ancora di conquistare posizioni in alcune zone”, si legge in un comunicato dello stato maggiore ucraino. Stamattina il comandante che sta guidando la difesa della capitale ucraina ha dichiarato che le sue truppe hanno respinto un attacco russo durante la scorsa notte. Secondo quanto dichiarato dal colonnello generale Oleksandr Syrskyi, le forze russe hanno subito “perdite significative”.

Ore 8,30 – L’esercito russo: “La popolazione di Kiev può lasciare la città” – L’esercito russo ha fatto sapere che la popolazione di Kiev può lasciare la Capitale in sicurezza percorrendo la strada per Vasylkiv, cittadina che si trova a circa quaranta chilometri a sud ovest da Kiev.

Ore 7,00 – Ancora esplosioni in Ucraina – Diverse esplosioni sono state udite nella notte a Kiev e Kharkiv nonostante qualche ora di calma apparente. L’offensiva russa, dunque, prosegue anche se oggi potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per la fine delle ostilità.

