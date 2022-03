A Irpin, in Ucraina, i bombardamenti russi hanno fatto crollare uno dei ponti principali della città. Tra i punti sensibili presi di mira dalle truppe di Putin ci sono i ponti, fondamenti snodi di fuga e per le vie di comunicazione. I civili ucraini, soprattutto donne e bambini, però, non si sono fatti prendere dallo scoramento e, complice il livello dell’acqua, hanno attraversato il fiume a piedi.