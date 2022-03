Ucraina, fosse comuni nel bosco di Kharkiv per seppellire i morti | VIDEO

I bombardamenti a tappeto delle forze russe nel territorio di Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, hanno distrutto case, scuole, ospedali e ucciso centinaia di civili nella zona. Il numero di morti, a dieci giorno dalla prima offensiva comandata da Vladimir Putin, è così elevato che le autorità sono state costrette a scavare delle fosse comuni nel bosco: il video condiviso da alcuni utenti sui social mostra persone portare e lasciare le bare nel fosso. Le scene raccontano la drammaticità agghiacciante di una guerra in cui in molti casi non sono stati risparmiati i civili, e i militari russi hanno bombardato case e abitazioni, nonostante le rassicurazioni del presidente russo rispetto alla volontà di non colpire gli abitanti delle città assediate.