Ucraina, forte esplosione distrugge il palazzo del governo a Kharkiv | Video

Una forte esplosione ha devastato il quartier generale del governo dell’Oblast in piazza Indipendenza a Kharkiv. Nelle ultime ore, l’offensiva russa sta procedendo attraverso il lancio di missili e razzi, vista la difficoltà di Mosca in questi primi sei giorni di conflitto di superare la strenua difesa dei soldati e dei cittadini ucraini. Così dall’ipotesi della guerra lampo si sta passando ad un assedio che va a colpire le principali città del Paese, con l’intervento di artiglieria e aviazione per stroncare la resistenza. Nel video, pubblicato da Kiev Independent e ripreso da una telecamera di sicurezza, si vede il momento in cui viene colpita la sede dell’amministrazione regionale a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina. Secondo la Bbc l’obiettivo era il governatore di quella regione.