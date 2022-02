Ucraina, edificio residenziale colpito da un missile a Kiev | VIDEO

Immagini impressionanti quelle che arrivano da Kiev, dove questa mattina un missile ha squarciato un palazzo residenziale. Il video, diffuso dal Servizio nazionale emergenze, mostra il momento dell’impatto e la deflagrazione del palazzo. Continua dunque l’assedio delle forze russe a Kiev, anche se l’esercito ucraino ha finora respinto l’assalto di Mosca. Non è chiaro se al momento dell’esplosione lo stabile fosse vuoto: molti civili si sono rifugiati nella notte nei bunker, nelle cantine e nelle metropolitane. Il missile ha colpito l’edificio tra il 18esimo e il 21esimo piano. Secondo quanto riporta il Guardian, che cita quotidiani locali, il numero delle vittime è ancora sconosciuto, mentre ci sarebbero dei feriti.

️Another Video of the hitted building in Kiev by a Russian missile!#Russia #Ukraine pic.twitter.com/hryI9ZE0m3

