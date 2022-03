Il dramma della guerra raccontato per immagini. Un carro armato ha sparato in direzione di un cameraman che stava riprendendo la battaglia di Borodianka, città ucraina a circa 70 chilometri dalla capitale Kiev. Il reporter stava filmando gli scontri tra le strade della città, mentre si trovava all’interno di un palazzo, quando improvvisamente dal cingolato è partito un colpo che ha colpito l’edificio, distruggendolo in parte. Per fortuna il cameraman è riuscito a salvarsi, perché l’esplosione è avvenuta a pochi metri da dove si trovava. (video Twitter)