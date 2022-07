Uccide la moglie e viene arrestato dopo 40 anni. Aveva nascosto il corpo in una fossa settica

Ha ucciso la moglie e poi ha nascosto il corpo in una fossa settica, nei pressi di casa sua, per oltre 40 anni. David Venables, che oggi ha 89 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della donna, Brenda Venables, avvenuto nel maggio 1982 a Kempsey, nel Worcestershir, e per occultamento di cadavere. A trovare i resti della donna, nel 2019, sono stati degli operai che stavano eseguendo dei lavori nella casa di Venables. L’aveva messa in vendita e una giovane coppia l’aveva acquistata.

Brenda Venables nel 1982 era sparita nel nulla e, dopo diverse ricerche durate numerosi anni, la polizia ha attribuito la sua scomparsa a un suicidio perché la donna soffriva di depressione. Il marito ha raccontato questa versione per decenni, spiegando che si fosse allontanata volontariamente e che, probabilmente, avesse messo fine alla sua vita in un luogo lontano. In realtà, l’uomo si era invaghito di un’altra donna ed era stato lui a uccidere sua moglie.