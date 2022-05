Tv russa: “Con missile sottomarino Poseidon Regno Unito sommerso da tsunami radioattivo alto 500 metri”

La tv di Stato russa ha lanciato un avvertimento agghiacciante secondo cui Mosca potrebbe spazzare via il Regno Unito dalla mappa delle terre emerse con uno tsunami nucleare come ritorsione per il suo sostegno all’Ucraina.

Durante il programma che va in onda ogni domenica in prima serata sull’emittente Rossija 1, il conduttore Dmitry Kiselyov, noto come il “portavoce di Putin”, ha illustrato agli spettatori le potenzialità del missile sottomarino Poseidon della Russia, sostenendo che possa “spazzare via per sempre il Regno Unito con uno tsunami radioattivo di 500 metri”.

Il drone nucleare “ha una testata esplosiva che può generare fino a 100 megatoni”, ha sottolineato Peskov – seimila volte superiore alla potenza della bomba sganciata su Hiroshima -, “innescando uno tsunami alto fino a 500 metri che raggiungerebbe metà dello Scafell Pike”, la montagna più alta dell’Inghilterra.

Parlando davanti a una mappa del mondo, Kiselyov ha aggiunto: “Quest’onda trasporterebbe anche altissimi livelli di radiazione. L’esplosione del siluro termonucleare vicino alla costa britannica trasformerebbe qualunque cosa si trovi sul suo passaggio in un deserto radioattivo. Vi piace questa prospettiva?”.

Kiesylov ha minacciato il Regno Unito anche con l’attacco di un Sarmat 2, l’ultimo armamento nucleare della Russia testato due settimane fa dal presidente russo Vladimir Putin. Secondo il conduttore, anche questo missile potrebbe distruggere il Paese in un unico impatto. “Il Sarmat è così potente da poter sommergere una volta per tutte l’Inghilterra”, ha detto.

And another nuclear threat to the UK from Russian state TV's Dmitry Kiselyov:

He says his country's Poseidon nuclear underwater drone could cause a tsunami that would "plunge the British Isles into the depths of the sea" and turn them into a "radioactive desert" (with subs) pic.twitter.com/usElgqHeIG

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 1, 2022