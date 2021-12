Turismo spaziale, il miliardario giapponese Yusaku Maezawa è partito per l’Iss dove trascorrerà 12 giorni

Il magnate giapponese della moda Yusaku Maezawa e il produttore Yozo Hirano, che ha in programma di filmare la sua missione, sono partiti alla volta della Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una navicella spaziale russa Soyuz insieme con il cosmonauta russo Alexander Misurkin. Maezawa e Hirano trascorreranno 12 giorni nello spazio. I due saranno i primi turisti autopaganti a visitare la stazione spaziale dal 2009. Il prezzo del viaggio non è stato reso noto. “Vorrei guardare la Terra dallo spazio. Mi piacerebbe sperimentare l’opportunità di sentire l’assenza di peso – ha detto Maezawa durante una conferenza stampa pre-volo – E ho anche un’aspettativa personale: sono curioso di sapere come lo spazio mi cambierà, come cambierò dopo questo volo spaziale”.

Tutto si sta svolgendo come da programma, con il razzo Soyuz 2.1a che è decollato dal cosmodromo di Baikonur per portare i tre astronauti in direzione della ISS. La durata della missione spaziale dovrebbe essere di 12 giorni. Come notato da Roscosmos, si tratta della prima missione turistica dopo uno stop (da parte russa) di 12 anni. Da parte dell’agenzia spaziale russa non è stato conteggiato come “turistico” il lancio MS-19 che ha portato in orbita un’attrice e un regista per girare alcune scene di un film.

La missione turistica di Yusaku Maezawa e Yozo Hirano è stata organizzata da Space Adventures. Questa società collabora sin dal 2001 a viaggi di questo tipo e ha portato in orbita altri turisti come Dennis Tito, Charles Simonyi, Garriott e Guy Laliberte. Il costo non è stato rivelato ufficialmente, ma una stima è indica che solitamente questo genere di operazioni arrivano fino a 20 milioni di dollari a persona.