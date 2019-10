Siria, Erdogan minaccia: “Se l’Ue ci ostacola apriamo le porte ai profughi”

La Turchia attacca i curdi in Siria, Erdogan minaccia di aprire le porte ai migranti verso l’Europa

La Turchia ha iniziato l’offensiva in Siria contro i curdi. E oggi, 10 ottobre, il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha minacciato di “aprire le porte” ai migranti verso l’Europa se l’UE continuerà a descrivere le sue operazioni militare come colonialiste ed ad ostacolarle. Durante un discorso tenuto il giorno successivo dall’inizio di un’offensiva contro i territori controllati dalle forze curde nella Siria nordorientale, Erdogan ha dichiarato che l’Europa non è onesta e non ha mai detto la verità, accusandola di non aver fornito aiuti come promesso.

L’attacco turco

Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’inizio dell’offensiva nella Siria nordorientale contro le forze curde delle Unità di protezione del Popolo (Ypg), considerate dalla Turchia una minaccia alla propria sicurezza, per creare una “zona sicura” in cui ospitare almeno un milione di rifugiati siriani. Domenica scorsa gli Stati Uniti hanno annunciato il parziale ritiro delle forze presenti nell’area.

La Turchia accusa le Unità di protezione del Popolo (Ypg) e l’alleanza curdo-araba delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) di cui fanno parte, di essere legate al Partito dei lavoratori curdi (Pkk), considerato un’organizzazione terroristica anche da Stati Uniti e Unione europea.

Le Unità di protezione del Popolo (Ypg) curde sono state l’alleato principale della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti nella lotta all’Isis in Siria nordorientale.

Il bilancio

Intanto, sono almeno 7 i civili morti e 19 feriti gravi quelli riportati nella prima giornata dell’offensiva lanciata dalla Turchia contro i territori controllati dalle forze curde nella Siria nordorientale.

Lo ha riportato il Rojava Information Center in un resoconto della prima giornata dell’attacco, citando la Mezzaluna rossa curda (organizzazione non appartenente al Comitato internazionale della Croce Rossa) e dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui 2 persone sono morte nella città di al-Qamishli, 3 nei villaggi nei dintorni di Ras al-Ain, 2 a Ras al-Ain, nella provincia nordorientale di al-Hasakah, mentre 2 delle vittime sono bambini. Tra i feriti, 2 sono donne e 4 bambini.

