Siria, le drammatiche foto dei civili curdi in fuga dai bombardamenti turchi

Siria, le drammatiche foto dei civili curdi in fuga dai bombardamenti della Turchia

Il 9 ottobre la Turchia ha iniziato la preannunciata operazione militare nel nordest della Siria contro i curdi siriani, accusati dal governo turco di essere un gruppo terroristico. Molti civili che abitano le zone di confine tra Turchia e Siria, e in particolar modo quelle attorno alla città di Ras al Ayn, da dove è iniziata l’offensiva turca, hanno cercato di allontanarsi in fretta e furia dalle violenze e scappare verso sud.

Uomini, donne e bambini in cerca di rifugio. Con il ritiro delle truppe Usa, l’esercito di Erdogan ha attaccato la Siria del nord-est e è già iniziato l’esodo dei civili, soprattutto curdi, ma non solo: sono saliti su trattori, cavalli, auto e moto e hanno lasciato le proprie case per timore dei bombardamenti turchi e degli scontri tra milizie curde ed Esercito Libero Siriano, gruppo di ribelli sunniti alleato con la Turchia che sta partecipando alle operazioni di terra.

I civili curdi scappano dai bombardamenti turchi

L’esodo di massa

Martin Chulov e Mohammed Rasool hanno scritto sul Guardian che probabilmente migliaia di curdi proveranno ad arrivare fino al confine con l’Iraq e con il Kurdistan Iracheno, nella punta nordorientale della Siria.

La ong Osservatorio siriano dei diritti umani parla di almeno 15 morti, tra cui 8 civili a causa dei raid aerei turchi che, denunciano i curdi, stanno colpendo aree abitate. Venendo alle reazioni internazionali, l’Unione europea condanna fermamente l’attacco e minaccia di tagliare i “finanziamenti ad Ankara”.

Attacco della Turchia contro i curdi in Siria: l’allarme di MsF

Dopo gli attacchi della Turchia in Siria nei confronti dei curdi, Medici Senza Frontiere ha lanciato l’allarme e chiede attenzione e rispetto per il diritto internazionale umanitario, per garantire la protezione dei civili, degli ospedali, delle ambulanze e del personale medico e umanitario.

Nonostante si parlasse di una possibile offensiva già da diverso tempo, la situazione è precipitata negli ultimi giorni, dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di ritirare i soldati americani nel nord della Siria dando quindi il via libera all’operazione turca.

Leggi gli approfondimenti di TPI sul tema:

> Perché la Turchia invade la Siria proprio adesso

> Dietro l’invasione della Siria c’è il piano di Erdogan per ricollocare un milione di profughi siriani

Potrebbero interessarti Figlio neonato pugnalato dal papà, la madre aveva postato un messaggio straziante prima della morte Turchia: Erdogan minaccia di aprire porte migranti verso l’Europa La Turchia invade la Siria, Medici Senza Frontiere pronta a fornire cure alla popolazione in fuga dai bombardamenti

> La Turchia invade la Siria: chi sta con chi e cosa sta succedendo nello scenario internazionale

> I curdi del Rojava a TPI: “Trump abbandona i curdi e la Turchia invade il nord della Siria. Ma così l’Isis risorgerà”

> La Siria prima e dopo la guerra: le foto che testimoniano gli orrori