Un morto e 54 feriti: è questo il drammatico bilancio del grave incidente che ha coinvolto un aereo di linea della Singapore Airlines in volo da Londra a Singapore. Il velivolo è stato colpito da una violenta e improvvisa turbolenza che ha causato un forte sbalzo di quota, provocando la morte di un passeggero britannico di 73 anni e ferendo oltre cinquanta persone. Per tutti gli altri a bordo, l’esperienza è stata spaventosa e indimenticabile.

🔴 Un mort & 30 blessés à bord d’un Boeing 777-300 de Singapore Airlines reliant Londres Heathrow à Singapour. ▫️L’avion a subit de sévères turbulences et s’est dérouté immédiatement à Bangkok. Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/5voGpUbdMS — air plus news (@airplusnews) May 21, 2024

L’aereo, un Boeing 777-300ER, è stato successivamente dirottato su Bangkok, in Thailandia, dove è atterrato alle 15:45 ora locale (10:45 in Italia). Il volo SQ321 era partito dall’aeroporto di Heathrow a Londra. Secondo Sky News, l’aereo potrebbe aver colpito una sacca d’aria, costringendolo a un atterraggio di emergenza. I dati radar mostrano che il jet stava volando a 11.280 metri di altitudine quando la turbolenza lo ha fatto precipitare di quasi 2.000 metri in tre minuti. A bordo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio.

Shocking visuals of the Singapore Airlines aircraft which encountered severe turbulence which threw plane from 37000ft to 31000ft. One passenger was killed and 30 injured in SG London to Singapore which made emergency landing in Bangkok, Thailand. Injured shifted to hospital. pic.twitter.com/q74Bd7k5dp — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 21, 2024

Il ministro dei Trasporti di Singapore, Chee Hong Tat, ha dichiarato che il governo offrirà assistenza ai passeggeri e alle loro famiglie. “Sono profondamente rattristato nell’apprendere dell’incidente a bordo del volo della Singapore Airlines da Londra a Singapore”, ha scritto il ministro su Facebook. La Singapore Airlines ha comunicato che sta collaborando con le autorità thailandesi per fornire assistenza medica ai passeggeri e ha inviato una squadra di soccorso a Bangkok. Le autorità thailandesi hanno inviato ambulanze e squadre di emergenza all’aeroporto di Suvarnabhumi, dove l’aereo è atterrato. “La nostra priorità è fornire tutta l’assistenza possibile a tutti i passeggeri e all’equipaggio a bordo dell’aereo”, ha affermato la compagnia aerea. In un comunicato, la Singapore Airlines ha espresso “le più profonde condoglianze ai familiari” del passeggero deceduto.

È abbastanza comune che i voli di linea incontrino forti correnti, vuoti d’aria o turbolenze che scuotono l’aereo per diversi minuti. In questi casi, il pilota avverte i passeggeri di restare seduti con le cinture di sicurezza allacciate per evitare infortuni. Tuttavia, se la turbolenza è improvvisa e inaspettata, l’avvertimento può arrivare troppo tardi. Una rapida perdita di quota di quasi duemila metri a causa di una tempesta è un evento raro e pericoloso, che può avere conseguenze drammatiche come nel caso del volo della Singapore Airlines, e in alcuni casi, anche più gravi.